Domattina la Asl Sulcis presenterà alla stampa l’evento “Mamme in salute” in programma domenica 8 maggio

Venerdì 6 maggio si terrà, nella sede della Direzione generale della Asl Sulcis, in via Dalmazia n. 83 a Carbonia, alle ore 10.00, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Mamme in salute” organizzato dalla Asl Sulcis. In occasione della ricorrenza della Festa della Mamma la Direzione generale ed i Distretti sociosanitari della Asl Sulcis, in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze ed il Dipartimento di Prevenzione della zona Sud Sardegna e con i Comuni guidati dai Sindaci donna del Sulcis, organizzano per l’8 maggio una giornata di ascolto, informazione, promozione e prevenzione della salute.

L’iniziativa ha la finalità di promuovere una mattina di ascolto, informazione, promozione e prevenzione della salute dedicata alle madri e le donne, di tutte le età, residenti o domiciliate nel territorio della Asl Sulcis, attraverso l’offerta gratuita di una serie di prestazioni sanitarie volte a promuovere la cultura della salute.

L’evento sarà presentato nel corso della conferenza stampa di venerdì 6 maggio dalla Direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus, dal Direttore sanitario Giuseppe Pes e dalla Direttrice amministrativa Maria Milena Pau.