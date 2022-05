E’ tutto pronto, a Carbonia, per l’edizione 2022 di Monumenti aperti, la 26esima, in programma sabato 14 e domenica 15 maggio, con una serie di iniziative tese a valorizzare e conoscere le bellezze della città di Fondazione

La manifestazione permetterà di visitare gratuitamente una ventina di siti, fiori all’occhiello della città sabato 14 maggio dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 15 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

«Ringraziamo tutte le scuole cittadine coinvolte con i loro studenti, le associazioni di volontariato e sportive che hanno dato un contributo fondamentale per riprendere dopo quattro anni questa manifestazione in presenza», ha detto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, da tempo impegnato con gli assessorati della Cultura e della Pubblica Istruzione per l’organizzazione dell’evento, in sinergia con il coordinamento regionale affidato all’associazione Imago Mundi OdV.

Il racconto in diretta della XXVI edizione di Monumenti Aperti si svolgerà anche su Facebook, Instagram e Twitter, canali social nazionali della manifestazione. Il tag ufficiale è: #MonumentiAperti2022. I contenuti video saranno disponibili sul canale YouTube Monumenti Aperti.

Verrà chiuso al traffico veicolare vico Nuoro, strada frontale al rifugio antiaereo, nelle giornate di sabato 14 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e domenica 15 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00, per permettere un agevole svolgimento delle visite.