Fermassenti e Gonnosfanadiga in campo questo pomeriggio, alle 16.00, a San Giovanni Suergiu, nella prima delle due partite del play out salvezza, nel girone A del campionato di Promozione regionale (dirige Stefano Bogo di Oristano, assistenti di linea Mirko Pili e Mauro Biagini di Oristano). Le due squadre, classificate rispettivamente 12ª e 11ª al termine della stagione regolare, si troveranno nuovamente di fronte domenica prossima, a campi invertiti, a Gonnosfanadiga. Per salvarsi, la Fermassenti deve vincere almeno una delle due partite e pareggiare l’altra, perché qualora entrambe le partite dovessero terminare in parità, si salverebbe la squadra meglio classificata al termine delle 26 giornate, il Gonnosfanadiga.