E’ iniziata stamane a Portoscuso la giornata della prima edizione di “Nemo Splash”, l’iniziativa organizzata dall’assessorato delle Politiche sociali del comune di Iglesias, in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias. Il progetto “Nemo Splash”, dedicato alle associazioni di promozione sociale, vede la partecipazione di Alessia Zecchini, campionessa mondiale di immersione in apnea.

Organizzatori, amministratori dei comuni di Iglesias e Portoscuso (tra gli altri, i sindaci Mauro Usai ed Ignazio Salvatore Atzori, l’assessore delle Politiche sociali del comune di Iglesias Angela Scarpa ed il presidente del Consiglio comunale di Iglesias, Daniele Reginali) e delle forze dell’ordine, si sono ritrovati al Nautilus, per un saluto e si sono poi trasferiti al porticciolo per il taglio del nastro e l’imbarco, destinazione il litorale di Masua.

L’arrivo al Pan di Zucchero e a Porto Flavia (spazio di mare antistante l’accesso via ferrata Pan di Zucchero), poco prima di mezzogiorno, poi l’inizio delle attività in acqua alla presenza di Alessia Zecchini, campionessa pluripremiata di immersione in apnea. Nel programma la merenda a bordo delle imbarcazioni ed il rientro al porticciolo intorno alle ore 16.00.