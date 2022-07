Al via l’attività di promozione 2022 di Iglesiasturismo.it, grazie ad una campagna pubblicitaria attraverso la quale le immagini di Iglesias e del suo territorio accompagneranno i futuri visitatori in un’esperienza unica fatta di bellezze naturali, storia e cultura.

Una campagna promozionale realizzata grazie all’utilizzo di immagini dal grande impatto emozionale, frutto del lavoro di produzione di contenuti iniziato lo scorso anno, nelle quali la frase “Ecco perché Iglesias” rappresenta il filo rosso che unisce alcune tra le peculiarità più suggestive del territorio e della sua offerta turistica.

Natura incontaminata e paesaggi unici, storia medievale, racconti degli uomini e delle donne di miniera, cultura e tradizione, per una campagna che vuole puntare su di un turismo di esperienza, grazie anche al lettering che accompagna le immagini, ispirato idealmente allo stupore dei suoni onomatopeici ed alle emozioni di chi ammira le bellezze del territorio.

«Per la nuova campagna – spiega il sindaco, Mauro Usai – è previsto un lancio “a tappeto”, presso l’area arrivi degli scali aeroportuali, nei manifesti pubblicitari ed attraverso il web. Dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni ed i numeri in continua crescita, Iglesias sceglie di scommettere sul turismo e sulla valorizzazione del territorio come occasione di sviluppo, in sinergia con gli operatori turistici, le attività produttive e la società civile.»

«Abbiamo deciso – prosegue il consigliere Matteo Demartis, presidente della Commissione Turismo e Cultura – di mettere al centro della nostra campagna promozionale la percezione del visitatore, senza imporgli una visione, ma lasciandolo libero di trovare lui stesso le parole adatte per descrivere la sua esperienza.»