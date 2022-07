Lunedì 4 luglio, a Carbonia, fiaccolata in ricordo di Beatrice Arru

Lunedì 4 luglio, alle ore 19.30, si terrà a Carbonia una fiaccolata in ricordo di Beatrice Arru, la giovane scomparsa tragicamente in un incidente stradale esattamente un anno fa. Il Comandante della Polizia Municipale Andrea Usai, con l’ordinanza n° 95 del 30 giugno 2022, comunica che per permettere di svolgere la fiaccolata col passaggio dei partecipanti, saranno temporaneamente interdette alle auto Piazza Matteotti e via Gramsci.