Comune di Iglesias: cordoglio per la scomparsa dell’on. Giorgio Oppi

Il sindaco Mauro Usai ed il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali, a nome dell’Amministrazione e di tutta la Città, hanno diffuso una nota nella quale esprimono cordoglio per la scomparsa dell’on. Giorgio Oppi, consigliere regionale in carica e per tanti anni protagonista della vita politica, sia nell’Amministrazione cittadina che nelle Istituzioni regionali e nazionali.

«Con la scomparsa di Giorgio Oppi, Iglesias perde un politico ed una personalità di grande spessore, impegnata in questi anni nella risoluzione delle vertenze che hanno riguardato il nostro territorio – scrivono -. Con spirito di collaborazione e con un impegno che ha messo al centro di tutto l’amore per la Città e per gli Iglesienti. Giorgio Oppi è parte della storia politica della nostra Città, un “leone” capace di dare ascolto alle persone più deboli e di contrastare le ingiustizie perpetrate dai potenti, ai quali non faceva sconti.»

«Lo ricordiamo con grande stima, come decano della politica regionale e come uomo delle Istituzioni – concludono -, per il suo impegno politico di oltre quarant’anni al servizio della Comunità.»