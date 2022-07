E’ stato fortunato a Villaspeciosa, l’avvio di SocialDigì, il progetto di inclusione tecnologica rivolto alla popolazione anziana voluto dall’assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, Valeria Satta, che ieri pomeriggio ha incontrato i primi corsisti alla presenza del sindaco Gianluca Melis. Villaspeciosa è, infatti, pilota dell’iniziativa che troverà seguito a Decimoputzu, Siliqua e Vallermosa.

“L’accesso alle risorse digitali per tutti gli utenti è un fermo obiettivo di questa amministrazione – ha detto l’assessore Valeria Satta -. Vogliamo che anche le persone più anziane possano usufruire in piena autonomia delle risorse tecnologiche oggi a disposizione, il cui utilizzo appare scontato ai più giovani ma può rappresentare una barriera per coloro non abituati all’utilizzo delle piattaforme. Grazie ai corsi forniti gratuitamente dalla Regione, tutti potranno familiarizzare con la tecnologia.”

Il progetto, a cura della Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT, prevede un corso della durata totale di 20 ore, con lezioni frontali bisettimanali, e un tutoraggio video di supporto in italiano e sardo. Principalmente rivolti agli over 60 (ma aperti anche ad altre fasce di età nel caso in cui non si raggiunga la completezza della classe) i seminari insegnano tra le altre cose a scaricare documenti, compilare form di iscrizione, attivare lo Spid (Sistema pubblico d’identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei Servizi) o la Cie (Carta d’identità elettronica), gestire pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione ma anche scaricare dei referti sanitari ed aprire un profilo Facebook, oltre a fornire i principali elementi di sicurezza informatica.

“Si tratta – ha aggiunto l’assessore Valeria Satta – non solo di formazione ma anche di un’occasione di aggregazione e vicinanza sociale dopo un periodo difficile, di solitudine, che ha riguardato tutti noi.”

“Sono determinata – ha concluso Valeria Satta – ad estendere questo progetto al maggior numero di comuni possibile, così da rendere tutti i sardi di qualsiasi età autonomi nella gestione delle proprie necessità digitali.”