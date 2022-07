E’ stato ritrovato senza vita un 77enne disperso da ieri sera nelle campagne di Domusnovas

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno concluso alle 9.15 di stamane l’intervento per la ricerca ed il recupero di un uomo disperso nelle campagne del comune di Domusnovas. L’uomo, S.C. di 77 anni, residente a Domusnovas, è stato ritrovato, purtroppo, senza vita, intorno alle 6.30 di questa mattina, dopo che nella serata di ieri si era allontanato da casa per fare una passeggiata.

Alcuni conoscenti, non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme. Alle 00.30 circa, la centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha risposto alla chiamata del sindaco del comune di Domusnovas che comunicava il mancato rientro dell’uomo. Una decina di tecnici delle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, sono partiti immediatamente e hanno, in brevissimo tempo, raggiunto l’area di intervento. Le operazioni di ricerca si sono protratte per tutta la notte e si sono concluse alle prime luce dell’alba con il ritrovamento dell’uomo, nelle vicinanze della Grotta di San Giovanni.

Sul posto, oltre ai tecnici del CNSAS anche i vigili del fuoco con le loro unità cinofile, i carabinieri, AVAD Domusnovas ed altre associazioni di volontariato del territorio.