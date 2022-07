Daniela Garau (Patto civico): «Si intervenga per porre rimedio all’emergenza provocata dalla carenza di loculi sepolcrali nel cimitero di Carbonia»

Daniela Garau, consigliera di minoranza del Consiglio comunale di Carbonia, ha presentato un’interpellanza, sottoscritta anche da alcuni colleghi, sulla situazione venutasi a creare, da più di sette giorni, nel cimitero di Carbonia, per la carenza di loculi sepolcrali.

«Ieri si è appreso che nella camera mortuaria del cimitero di Carbonia sono presenti, da almeno 6 giorni, alcune salme di soggetti defunti, in attesa di essere tumulate nei loculi sepolcrali – dice Daniela Garau -. Poiché questa situazione contravviene alla normativa di settore e non è certamente degna di un Paese civile, appare urgente ed opportuno affrontare quella che si prospetta essere una vera e propria emergenza che rende ancora più deprimente e doloroso l’addio per chi ha perso una persona cara.»