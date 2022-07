Prende il via questa sera, a Carbonia, la Festa internazionale del Gusto

Apre i battenti stasera in piazza Roma a Carbonia la Fiera internazionale del Gusto. Quattro giorni in cui cibi tipici e bevande dal mondo la faranno da protagoniste insieme a spettacoli di intrattenimento e musica. La kermesse dei sapori, organizzata dall’associazione Invitas, si inserisce nel cartellone degli eventi estivi proposto dal comune di Carbonia con manifestazioni fino al prossimo 31 agosto.

In queste ore di preparativi c’è anche stato un sopralluogo da parte degli agenti della Polizia locale e dell’assessore delle Attività produttive Michele Stivaletta per tutte le verifiche di rito, in modo che l’evento sia svolto in totale sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni e a tutela della piazza.

«Brasile, Messico, Argentina, Stati Uniti e Belgio – ha detto l’assessore Michele Stivaletta – rispetto alla provenienza dei cibi proposti stasera che si sommano ai prodotti tipici italiani di Liguria, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Campania e tanti altri, senza dimenticare i nostri prodotti sardi, accompagnati dalle birre artigianali.»

Spettacoli con ballerine carioca, danze latino americane, musica country e dj set si susseguiranno nella quattro giorni.