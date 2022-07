Si è tenuta lunedì 25 luglio l’Assemblea regionale di Articolo Uno per discutere della situazione politica nazionale determinata dalla crisi di governo. Articolo Uno Sardegna è profondamente preoccupata per la rottura della coalizione di centrosinistra tra PD, Leu e M5S.

«La nostra comunità politica lancia un appello affinché queste forze politiche facciano ogni sforzo possibile per ricomporre l’unica proposta politica in grado di competere con il centrodestra attraverso un programma progressista, ecologista, socialista, che affronti il grave periodo di crisi economica tutelando i ceti più fragili – dice Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo Uno Sardegna -. Siamo altresì gravemente allarmati per le ripercussioni della rottura del centrosinistra in Sardegna. A livello regionale, attraverso incontri promossi dai capigruppo di opposizione in Consiglio regionale, sono stati fatti tanti sforzi per costruire questa alleanza. Essa rappresenta per noi l’unico argine contro le destre che oggi esprimono la giunta regionale artefice del peggior governo della storia dell’isola.»