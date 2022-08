ArTango, inizia oggi l’VIII Masterclass internazionale di bandoneon

D oggi a sabato 27 agosto si svolgerà l’VIII edizione della Masterclass Internazionale di Bandoneon, organizzata dall’Associazione Anton Stadler e dall’Accademia Italiana del Bandoneon, in collaborazione con il Conservatoire du Grand Avignon, il Codarts di Rotterdam e il Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari,

Presso il Teatro Electra di Iglesias, i maestri Per Arne Glorvigen (docente di bandoneon e compositore), Yvonne Hahn (docente di bandoneon al Conservatoire du Grand Avignon), Santiago Cimadevilla (docente di bandoneon alla Codarts University di Rotterdam) e Fabio Furìa (docente di bandoneon al Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari e direttore dell’Accademia Italiana del Bandoneon), guideranno gli allievi in arrivo da tutto il mondo.

La Masterclass Internazionale di Bandoneόn è l’unico corso intensivo dedicato al bandoneόn che si svolge continuativamente sul territorio nazionale nell’ambito di ARTango&Jazz Festival. Sede dell’iniziativa è appunto la Sardegna.

Saranno quattro intense giornate dedicate allo studio e all’approfondimento del bandoneon per diversi livelli: base-intermedio e avanzato. Si passerà, attraverso lezioni d’orchestra e individuali, dalle tecniche base a quelle del tango, fino a laboratori di esecuzione estemporanea. Come da tradizione al termine della stessa, il 27 agosto, si terrà alle ore 21.30 il concerto finale, frutto del lavoro svolto durante le giornate della masterclass, che vedrà sul palco suonare insieme allievi e maestri con orchestra tipica di tango.

Infine, sempre il 24 agosto, presso il suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco, andrà in scena a partire dalle ore 21.30 la finale del Concorso internazionale di esecuzione per bandoneon “Heinrich Band”. Si tratta dell’unica competizione al mondo dedicata alla composizione ed esecuzione strumentale per bandoneόn.

I tre finalisti che accederanno alla fase finale del concorso sono in ordine puramente alfabetico: Damian Foretic, Jun Hayakawa e Jungeun Kim.

Compongono la giuria d’eccezione: Per Arne Glorvigen concertista, compositore, docente; Piero di Egidio concertista, membro del CNAM e docente al conservatorio di Monopoli; Yvonne Hahn compositrice, autrice di importanti pubblicazioni didattiche, docente al conservatorio di Avignone; Santiago Cimadevilla concertista, docente al CODARTS University di Rotterdam; Fabio Furìa concertista, compositore, docente al Conservatorio di Cagliari.