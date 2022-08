Sant’Antioco ha vissuto un Ferragosto speciale con Luca Martelli, ex batterista dei Litfiba, protagonista di una serata da ricordare – di Nadia Pische

Sono bastati un piccolo palco montato su un grande prato nel lungo mare di Sant’Antioco ed una luccicante batteria, per fare “esplodere” una serata pazzesca in compagnia dell’effervescente e carismatico ex batterista dei Litfiba Luca Martelli ed il suo “Ride Gorilla”. La serata, inserita nel Beer Food Summer Festival Sant’Antioco, organizzata dall’associazione enogastronomica Sardinia Happy Events, ha letteralmente travolto il pubblico che ha ballato e cantato fino a tarda notte. Sotto l’occhio attento delle guardie addette alla sicurezza, lo scatenato “batterista equilibrista” ha suonato ininterrottamente senza fare una pausa, se non per ballare o incitare il pubblico a muovere il c… “non si può scrivere per esteso!”

E’ stato un ferragosto all’insegna della musica a palla quello che, con la sua potente energia, Luca Martelli ha regalato ai numerosissimi fans che sono accorsi “al suo cospetto”, per divertirsi con lui sino all’ultimo fiato. E’ capace di ipnotizzare la folla con uno spettacolo in cui mixa magistralmente ogni tipo di musica che lo diverte, perché per lui non esistono generi ma la musica è musica, stop! Pezzi rock, metal, hard, reggaeton, che lui accompagna con il suono della sua amata batteria.

Un amore a prima vista quello di Luca per la sua batteria, a cui resta fedele ancora oggi, sin da quando era bambino. Fedele alla sua batteria e fedele alla nostra Sardegna che ama, si ritrova a fare anche 60 serate all’anno, circondato ormai da tantissimi amici.

Se vi ho incuriosito non potete perdere le sua prossima performance a Portoscuso il 21 agosto, in occasione della Fiera del Sud Ovest.

Nadia Pische

Foto di Roberta Sau