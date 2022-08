Una nuova navetta completamente elettrica messa a disposizione da Enel X per la città di Iglesias

Nei prossimi giorni, sarà operativa a Iglesias la nuova navetta comunale elettrica, messa a disposizione da Enel X, la società del gruppo Enel dedicata a prodotti e servizi innovativi che accelerano la transizione energetica.

La navetta, da 8 posti, e attrezzata anche per il trasporto di una persona disabile, consentirà al comune di Iglesias ed alla società in house Iglesias Servizi di integrare e potenziare il servizio di trasporto già attivo per il collegamento tra Nebida, Masua, Masua Spiaggia e Porto Flavia.

«Un’iniziativa di grande importanza – sottolinea il sindaco, Mauro Usai – grazie alla collaborazione con Enel X, che consentirà ad Iglesias di avere un nuovo mezzo, completamente elettrico e ad emissioni zero, per potenziare i trasporti verso alcuni tra i siti turistici di maggiore interesse del nostro territorio.

Abbiamo deciso di scommettere in maniera convinta sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale, e la collaborazione con Enel X diventa fondamentale in questo ambito.»