Marco Mariotti è il nuovo allenatore dell’Aprilia, squadra ultima in classifica nel girone G del campionato di serie D. Subentra a David Centioni, dopo la pesantissima sconfitta subita domenica scorsa sul campo della Costa Orientale Sarda: 6 a 1.

L’ex tecnico del Carbonia è reduce dall’esperienza di Arezzo, conclusa con la partecipazione ai play off, dopo le difficoltà iniziali che avevano portato la società toscana ad esonerarlo, salvo poi richiamarlo dopo un paio di mesi.

Il compito che attende Marco Mariotti ad Aprilia non è facile, anche perché la società laziale vive una fase molto complicata che potrebbe sfociare in un cambio di proprietà. Esordirà in casa, contro la Paganese.