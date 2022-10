Rinviato al 25 ottobre il secondo appuntamento del progetto pilota “Destinazione turistica Sud Ovest Sardegna”

In segno di rispetto per il lutto che ha colpito le comunità di Carbonia e Iglesias e tutto il territorio del Sulcis Iglesiente che piangono la scomparsa di Giampiero Pinna, presidente della Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara, il secondo laboratorio del progetto pilota del Comune di Carbonia denominato “Destinazione Turistica del Sud Ovest Sardegna” previsto per giovedì 13 ottobre 2022 è stato rinviato a martedì 25 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, alla Biblioteca comunale di viale Arsia 91, a Carbonia.