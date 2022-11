La Marcia Sarda per la Pace quest’anno si terrà a Iglesias

La Marcia Sarda per la Pace, tradizionalmente svoltasi nell’interno della Sardegna, tra Gesturi e Laconi, quest’anno, per volontà della Tavola Sarda della Pace, sarà a Iglesias. La città mineraria è stata scelta anche allo scopo di evidenziare e sostenere il locale movimento di autosviluppo e di promozione dell’economia civile che da anni svolge numerose attività per la pace.

L’edizione 2022 della Marcia si snoderà su un percorso in gran parte urbano, su distanze ridotte rispetto alle precedenti, lungo una serie di tappe significative dal punto di vista ambientale, umano, storico, sindacale, religioso, dislocate su circa 10 chilometri, a partire dalla zona industriale di Sa Stoia, dove hanno sede, significativamente vicini, un deposito di materiali pericolosi, funzionale alla fabbrica di bombe sita tra Domusnovas ed Iglesias, ed un grande impianto fotovoltaico di energia pulita.

Gli interventi conclusivi si svolgeranno in Piazza Sella, dopo una tappa sul colle che domina la città, dove ha origine il Cammino Minerario di Santa Barbara.

Programma della giornata

10.00 – Ritrovo dei partecipanti in località Sa Stoia – Via del Centauro, fronte impianto fotovoltaico.

10.20 – Deposito Rwm – loc. Sa Stoia – sosta con interventi

11.20 – Giardini della Biodiversità – Via L. da Vinci – sosta con interventi

11.40 – Corso Cristoforo Colombo – Fronte Chiesa San Pio X – sosta con interventi

12.10 – Monumento ai Caduti – Piazza G. Oberdan – sosta con interventi

12.40 – Piazza Municipio – Chiesa di Santa Chiara – Eccidio dei Minatori 1920 (con interventi)

13.15 – Chiesa di San Francesco (con interventi)

13.30 – Salita al Colle di Buon Cammino, per chi vuole proseguire la marcia (Punto panoramico, Monastero di Santa Chiara) – Pausa Pranzo con varie modalità (al sacco / ristorante), per chi ha necessità di fermarsi. Dopo pranzo, possibilità di recuperare le auto lasciate a Sa Stoia (con un pullman) e salita in macchina al Colle.

15.30 – Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Monastero di Santa Chiara e incontro con le monache di clausura – Cammino Minerario di Santa Barbara, passi di un futuro desiderato.

16.30 – Piazza Sella – interventi finali (in caso di maltempo, Sala “Rita Lepori” – Via Isonzo)