Mercoledì 9 novembre, a Domunovas, nel corso di una conferenza stampa si parlerà dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione

Tra le patologie che hanno conosciuto un aumento preoccupante negli ultimi due anni, ci sono i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DAN). Sono quasi 4 milioni gli italiani che ne soffrono, il 70% di loro sono adolescenti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella fascia d’età tra i 12 e i 25 anni questo tipo di patologie rappresenta la seconda causa di morte, con circa 4 mila decessi l’anno nel nostro Paese.

È ormai certo che la possibilità di avere accesso in tempi brevi alle cure può fare la differenza tra la vita e la morte. In Italia, purtroppo, la risposta non corrisponde alla richiesta e molti centri per la cura di queste patologie chiudono. “Lo Specchio DAN”, realtà che si occupa da anni di questi disturbi – accogliendo pazienti da tutta Italia tramite il SSN – ha deciso di invertire la rotta e inaugura una nuova struttura, per poter curare un maggior numero di persone.

Mercoledì 9 novembre, alle ore 11.00, a Domunovas, nel corso di una conferenza stampa, in via Cagliari 83, verrà presentata questa nuova realtà, alla presenza di rappresentanti istituzionali, medici, operatori e testimonianze di pazienti.

Saranno presenti:

Dott. Mario Nieddu Assessore alla Sanità della Regione Sardegna

Assessore alla Sanità della Regione Sardegna Dott.ssa Isangela Mascia , Sindaco Domusnovas

, Sindaco Domusnovas Dott. Mauro Usai Sindaco di Iglesias

Sindaco di Iglesias Dott.ssa Francesca Locci , Assessore Servizi Sociali Domusnovas

, Assessore Servizi Sociali Domusnovas Dott. Giovanni Salis Direttore Struttura Complessa del Distretto di Cagliari Area Vasta – ASL n. 8 di Cagliari.

Francesca Fialdini conduttrice televisiva

conduttrice televisiva Giovanna Grillo Presidente e Responsabile legale de Lo Specchio

Presidente e Responsabile legale de Lo Specchio Ingegnere Emanuele Fresa Direttore aria Piemonte Istituto Auxologico Italiano IRCCS