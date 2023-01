Fausto Piga (FdI): «Il viaggio del premier Giorgia Meloni in Algeria ha dato i suoi primi frutti: il Galsi, il gasdotto Algeria-Sardegna, si farà»

«Il viaggio del premier Giorgia Meloni in Algeria ha dato i suoi primi frutti: il Galsi, il gasdotto Algeria-Sardegna, si farà.»

«Un risultato storico ed eccezionale, una svolta per la Sardegna che mette le basi per un nuovo piano energetico dell’isola – dichiara Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Sardegna – Giorgia Meloni in poco più di 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto da almeno vent’anni.

Quella di oggi è stata la prima tappa di quello che Giorgia Meloni chiama Piano Mattei, la firma per la realizzazione del Galsi, il gasdotto che congiungerà Algeria e Sardegna per il trasporto di metano, idrogeno, elettricità ed ammoniaca segna, una volta di più, la capacità di questo governo di saper garantire gli interessi nazionali e, nel contempo – conclude Fausto Piga – attribuire la giusta considerazione all’Isola ed al suo ruolo in ambito nazionale.»

Nella fotografia di copertina, l’arenile di Porto Botte, punto d’approdo del Galsi in Sardegna dall’Algeria.