Michele Ennas (capogruppo Lega): «Nella Finanziaria importanti risorse per sostenere la ripresa della Sardegna»

«Ieri il Consiglio regionale ha dato il via libera alla manovra finanziaria da 10 miliardi di euro, dei quali ben 4 destinati alla sanità sarda. Una manovra capace di dare risposta a tutti i settori economici e sociali, come i 70 milioni stanziati per il contrastare il costi energetici: 40 per le famiglie e 30 per le imprese a cui si sommano altri 40 milioni per i comuni. Importanti risorse sono state stanziate anche per le opere pubbliche per intervenire su dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, invasi, ponti, viadotti e manutenzione delle strade provinciali e comunali. Il comparto agricolo e della pesca sarà sostenuto con importanti interventi finanziari con oltre 250 milioni di euro.»

Lo scrive, in una nota, Michele Ennas, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

«Questa manovra finanziaria pone le basi per il rilancio dell’economia regionale dopo le ultime due manovre approvate per sostenerla nella crisi causata dalla pandemia. Emerge lo spirito che come LEGA guida la nostra azione politica: tutela dei territori e centralità del ruolo degli enti locali – conclude Michele Ennas -. È una manovra capace di dare un nuovo impulso a tutti i settori economici, con particolare attenzione alle risposte verso le imprese sarde, garantendo al contempo sostegno alle famiglie.»