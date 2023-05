Martedì 16 maggio nuova assemblea dei lavoratori degli appalti davanti ai cancelli della Centrale Enel Grazia Deledda di Portovesme

Martedì 16 maggio, dalle 7.30, si terrà una nuova assemblea dei lavoratori degli appalti davanti ai cancelli della Centrale Enel Grazia Deledda. Le Segreterie Territoriali FIOM-FSM-UILM Sardegna Sud-Occidentale e Sulcis Iglesiente definiscono deludente il comportamento dell’assessorato all’Industria in merito alle problematiche sollevate dai lavoratori degli appalti della centrale Enel di Portovesme.

«Dopo gli incontri del mese di agosto 2022 e del mese di gennaio 2023, nel corso dei quali era stato previsto che nei successivi incontri si sarebbero dovute trovare soluzioni e proporre progetti – sottolineano le segreterie sindacali territoriali FIOM-FSM-UILM -, si è giunti alle mancate garanzie occupazionali alle quali andranno incontro i lavoratori operanti nella centrale e nessuna risposta è arrivata da parte dell’assessorato all’industria, lasciando presagire che anche gli incontri precedenti siano stati effettuati per prendere tempo e prendere in giro i lavoratori. FIOM, FSM e UILM non ci stanno!»

Oltre all’assemblea di domani, le segreterie sindacali territoriali non escludono nessun tipo di protesta, dallo sciopero alle iniziative contro le Istituzioni regionali.