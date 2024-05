Sabato 25 maggio il campo polivalente “Pinuccio Dettori” di via Balilla, a Carbonia, ospiterà il 2° Memorial Giorgio Pani di rugby. L’evento è organizzato dall’A.S.D. Carbonia Rugby 1972 con il patrocinio del comune di Carbonia. Sono previsti incontri tra sei squadre formate da giovani atleti under 6/8/10/12 e 14. Si tratta di un evento di alta caratura per ricordare una Giorgio Pani, grande appassionato e per diversi anni impegnato nella promozione del rugby da tecnico che ha sempre creduto nel valore dello sport quale fattore di aggregazione, socializzazione e condivisione.