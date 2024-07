La saltatrice in alto dell’Asd Atletica Mineraria Carbonia Francesca Leccis ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani Juniores e Promesse di Rieti

Importante risultato (e medaglia) per la Sardegna e per la città di Carbonia dai campionati italiani Juniores e Promesse di atletica leggera di Rieti. Francesca Leccis, atleta della “Asd Atletica Mineraria Carbonia”, ha conquistato un importante terzo posto e la medaglia di bronzo nel salto in alto. Opposta a saltatrici già affermate a livello nazionale, Francesca Leccis è riuscita non solo a conquistare contro tutti i pronostici la medaglia di bronzo ma a migliorare anche i suoi record personali.

I suoi risultati nel 2024 sono stati 1 metro e 64 (misura che era il minimo richiesto per la partecipazione ai campionati) e 1 metro e 66 come record personale; quindi saltando la misura di 1 metro e 71 (sbagliando veramente di un niente la misura di 1 metro e 74 che le avrebbe dato la medaglia d’argento) Francesca si è migliorata di ben 7 cm nel 2024, risultato straordinario.

Francesca Leccis (allenata dal tecnico Franco Fadda) da qualche anno la più forte saltatrice in alto in Sardegna, sia della sua categoria (juniores) sia a livello assoluto (è campionessa regionale in carica).

Francesca Leccis ha conquistato il titolo ai campionati delle isole in Corsica e s’è imposta in numerose gare regionali. L’anno scorso ha sfiorato il podio ai campionati italiani allievi, classificandosi al quarto posto.

Il risultato di oggi la colloca di diritto tra le più interessanti saltatrici in alto non solo a livello regionale ma italiano.

«Bisogna ricordare e ringraziare il “Comitato del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano di atletica leggera Fidal” nella persona del suo presidente Antonello Murgia per l’aiuto e gli importanti consigli; tutto lo staff della “ASD Atletica Mineraria Carbonia” per l’impegno profuso al miglioramento delle performance degli atleti – dice il tecnico Franco Fadda -. Per ultimi, ma non per importanza, un grazie ai genitori degli atleti che ci seguono e ci supportano.»

«Sarebbe magnifico se una importante città come Carbonia avesse un impianto adeguato e omologato per ospitare manifestazioni di grande importanza e conseguente ai numerosi atleti che militano nelle tre società di atletica cittadina (che hanno atleti da 5 anni a sempre e che vantano numerosi titoli regionali e nazionali, nonché partecipazioni ai più importanti campionati italiani) – conclude Franco Fadda -. Purtroppo, l’impianto dedicato a Pinuccio Dettori, in via Roma, versa in condizioni oramai cadenti e nell’impossibilità di ottenere l’ omologazione da parte della Federazione dell’atletica Leggera (Fidal).»