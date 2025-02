Francesca Leccis, portacolori dell’A.S.D. Atletica Mineraria Carbonia, ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani Under 20 di salto in alto

Prestigioso risultato per Francesca Leccis, portacolori dell’A.S.D. Atletica Mineraria Carbonia ai campionati italiani indoor Under 20 e Under 23 di atletica leggera svoltosi nello scorso fine settimana ad Ancona, dove ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto, con la misura di 1.72 metri.

Nata a Carbonia il 13 dicembre 2006, Francesca Leccis un anno fa conquistò la medaglia di bronzo ai campionati italiani svoltosi a Rieti, il risultato di Ancona con il secondo posto sul podio conferma la sua crescita che la proietta ai vertici della specialità a livello nazionale.