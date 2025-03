Andrea Cammilleri, giovane talento dell’ASD Sulcis Atletica Carbonia, continua a crescere. Nato a Carbonia il 13/08/2010, Andrea Cammilleri ha iniziato l’attività nel marzo 2023 nell’ambito del progetto sportivo “Scuola Attiva Junior” presso la scuola media Pascoli fin dai primi passi nell’atletica leggera dal tecnico federale Antonello Murgia che, intuendone le grandi potenzialità, lo ha indirizzato alle specialità della velocità, ostacoli e prove multiple.

Nel primo anno di attività, oltre a vincere i titoli regionali individuali della categoria ragazzi nella specialità dei 60 hs e salto in lungo, Andrea Cammilleri ha partecipato alle finali nazionali del Trofeo Coni svoltesi a Matera, classificandosi al secondo posto nel Tetrathlon C (60 hs – salto in lungo – getto del peso – 600 piani).

Nel secondo anno di attività (2024), ha partecipato, a Pescara, ai campionati Italiani studenteschi per le scuole medie di 1° grado, imponendosi negli 80 metri nella categoria cadetti; ha partecipato anche al Campionato Italiano individuale e per regioni della categoria cadetti, classificandosi al secondo posto nella gara dei 100 ad ostacoli, dopo aver realizzato in batteria la miglior prestazione stagionale sulla distanza.

Nel terzo anno di attività (2025), ancora in categoria cadetti, ha iniziato nel mese di gennaio l’attività indoor, realizzando il personale nella gara dei 60 piani con il tempo di 7″20, per poi realizzare un notevole exploit nella gara dei 60 ad ostacoli indoor, a Parma, con il nuovo record nazionale di categoria col tempo di 8″04 (precedente 8″12) e migliorare il record per ben due volte il 22 febbraio a Padova, dapprima in batteria col tempo di 7″91 e successivamente 7″89 in finale.