Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per venerdì 21 giugno

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per venerdì 21 giugno, alle ore 13,45, in prima convocazione, e alle ore 15,00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni e Interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno.