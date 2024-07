Al via venerdì 26 luglio, a Bacu Abis, il programma di eventi “Nero in miniera”, giunto alla terza edizione, organizzato dal coordinamento locale delle associazioni di volontariato, in collaborazione con il comune di Carbonia, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, la Pro Loco di Carbonia ed il contributo di numerosi sponsor.

Il 26 luglio, in piazza Santa Barbara, si terrà la 21ª Sagra dei malloreddus con carne di pecora e verrà inaugurata la mostra fotografica sull’epopea mineraria di Bacu Abis dal 1853 ad oggi.

Il 30 luglio verrà presentato il libro “La Barbiera”, di Antonietta Muscas Podda.

Il 7 agosto la Sagra della Polpetta in piazza Santa Barbara, l’11 la quinta edizione di “Pedala per Peppe”, il 12 lo spettacolo di cartomagia “Pim•Pao•Lin”.

Nel mese di agosto il programma degli eventi proseguirà il 23 con “Racconti di miniera” tratti da “All’ombra della sirena”, a Pozzo Castoldi; il 27 verrà presentato il libro “Pesce d’aprile” di Daniela Spada e Cesare Bocci; e, infine, il 29 agosto, la seconda edizione di “Mine of beer – Una miniera di birra”.

Dove non specificato, gli eventi si terranno pressoi la sede del coordinamento delle associazioni.