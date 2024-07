Fino al 31 agosto, in via Gavorrano, a Bacu Abis, è visitabile la 3ª mostra fotografica “Nero in miniera”, giunta alla terza edizione.

Un’ampia collezione di foto che raccontano la storia di Bacu Abis dal 1853, unitamente a un’altra rassegna di valore, denominata “C’era una volta una buccia”, di Paola Caria, che presenterà i suoi capolavori, nati dalla sua creatività e dall’arte del riciclo.