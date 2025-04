Una nuova delibera di Area prevede l’assegnazione anticipata degli alloggi di risulta

È stata approvata una nuova delibera di Area (Azienda regionale per l’edilizia abitativa) che dispone di procedere alla consegna del contratto di locazione anche in presenza di condizioni non ottimali dell’immobile, ma in condizioni di abitabilità, purché queste siano conosciute e accettate dall’inquilino al momento della firma. Restano ferme le prescrizioni minime riguardanti la salubrità dell’alloggio e la verifica degli impianti elettrici e idraulici, garantendo così un equilibrio tra rapidità di assegnazione e tutela della qualità abitativa .

«Abbiamo lavorato in questi mesi con Area per trovare soluzioni in grado di rispondere in modo più veloce ai cittadini e alle cittadine in attesa di un alloggio. Si tratta di una rivoluzione nel modo di gestire gli alloggi di risulta – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – che ci consente di accorciare i tempi di inoccupazione degli alloggi e di mettere i comuni nelle condizioni di scorrere le graduatorie predisposte.»

Su tutto il territorio regionale, come risulta da una apposita rilevazione effettuata, l’Area dispone di alloggi di risultati, ovvero immobili che, dopo interventi di manutenzione, minimi o profondi, vengono riassegnati a nuovi nuclei familiari in graduatoria. I tempi necessari per programmare e realizzare questi interventi, spesso legati alle risorse disponibili, non sempre permettono all’Azienda di rispondere prontamente all’aumento delle esigenze abitative dei nuclei svantaggiati, talvolta con una conseguente occupazione abusiva degli alloggi vuoti.

«Non si può tollerare che ci siano alloggi vuoti e al contempo centinaia di persone in graduatoria in attesa di una casa – afferma Matteo Sestu, amministratore unico di AREA -. Questa delibera nasce da un principio sacrosanto di dignità sociale. Attraverso delle disposizioni di natura tecnica amministrativa da parte della Direzione generale saremo impegnati a dare gambe nel più breve tempo possibile e con risultati tangibili a questo provvedimento.»