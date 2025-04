Gianluigi Rubiu (FdI): «Pasticcio indennizzi siccità, poche risorse ad appannaggio di pochissimi Comuni del Sulcis Iglesiente»

«La verità è semplice e amara: il sistema messo in piedi dalla Giunta regionale per affrontare i danni devastanti causati dalla siccità del 2024 ha fallito. Nonostante le rassicurazioni a mezzo stampa diffuse in queste ore dagli uffici regionali, la realtà è che le richieste avanzate dal sottoscritto a gennaio con l’interrogazione ufficiale sono state completamente ignorate.»

Lo scrive, in una nota, Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Le modalità di accesso ai fondi, oltre a essere farraginose e iperburocratiche, si sono rivelate escludenti per intere aree della Sardegna, a cominciare dal Sulcis Iglesiente – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Solo 6 comuni su 23 del territorio risultano ammessi al beneficio: una cifra ridicola, che fotografa un sistema ingiusto e squilibrato. Si tratta di una discriminazione istituzionale che non ha alcuna giustificazione tecnica, solo l’inerzia e l’insipienza politica di chi governa.»

«Inaccettabile anche la tempistica: i bandi sono stati aperti in piena stagione festiva e chiusi con scadenze rigide, nonostante le proroghe – sottolinea Gianluigi Rubiu -. Gli uffici comunali e le imprese zootecniche non hanno avuto né il tempo né le risorse per gestire iter tanto complessi. La Regione ha trasformato un diritto – quello al ristoro – in una corsa a ostacoli per pochi eletti. Non basta stanziare risorse: serve la volontà politica di distribuirle in modo equo, semplice e trasparente. Oggi, quella volontà manca. Il Sulcis, ancora una volta, viene trattato come terra di serie B, sacrificato per logiche che nulla hanno a che vedere con il buon governo.»

«Chiedo che la presidente della Regione e l’assessore dell’Agricoltura si assumano la responsabilità di questa ingiustizia e intervengano immediatamente per correggere la rotta. In caso contrario, sarà evidente che l’attuale maggioranza non ha né il polso né l’interesse per rappresentare tutta la Sardegna», conclude Gianluigi Rubiu.