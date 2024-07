Piazza Roma s’è riempita nuovamente per il concerto di Petit – di Nadia Pische

Grande serata e spettacolare partecipazione di pubblico il 12 luglio a Carbonia per il cartellone “Estiamoinsieme 20224”. L’evento è stato aperto dagli artisti dj set Jack Raider, da Alessio Mulas e dal coreografo e ballerino Matteo Bernardini e il suo corpo di ballo. Accolti e sostenuti da numerosissimi applausi si sono esibiti animati da un’energia travolgente che ha conquistato tutti i presenti. Nel corpo di ballo in particolare spiccava il piccolo “Dieghito” per capacità e simpatia, nonostante i suoi soli dieci anni ha tenuto il palco padroneggiando la scena con molta disinvoltura.

Alle 23:.30 ha fatto la sua entrata il superospite della serata Salvatore Moccia in arte “Petit”, grande protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un pubblico senza età ha cantato con lui i suoi successi tra cui “Mammamì” e “Tornerai”. Un giovane artista che ha tratto dalle proprie origini madre francese e padre napoletano, un connubio fresco e spumeggiante portando all’interno dei suoi pezzi la musicalità della lingua francese e le sonorità della lingua napoletana. Il 18enne inizia a scrivere canzoni in napoletano quando muore la nonna Mjriam a cui deve anche il suo nome d’arte, che lui utilizzava, chiamandolo affettuosamente così. Un ragazzo tenero, dal viso pulito che durante la sua permanenza nel programma di Amici ha stretto un legame particolare con la bella e talentuosissima Marisol che l’ho accompagna i tutti i suoi concerti. Anche a Carbonia acclamata dal pubblico è salita sul palco alla fine del concerto di Petit per salutare i suoi fan.

Evento riuscitissimo a cui ne seguiranno tanti altri, di spicco il 10 agosto il concerto di Mr. Rain.

Non ci resta che darvi l’appuntamento alle tante serate che animeranno l’estate carboniense.

Nadia Pische