Un vasto incendio è in corso alla periferia di Carbonia, sul posto operano per lo spegnimento delle fiamme elicotteri e Canadair. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate intorno alle 11.00 intorno alla statale 126 e si sono estese verso la frazione di Medadeddu. Sono minacciate alcune abitazioni: i lanci dei mezzi aerei e le squadre a terra stanno cercando di contenere l’avanzata delle fiamme per evitare il loro avvicinamento verso il centro abitato di Medadeddu.