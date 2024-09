Stamane, a Carbonia, si è tenuto un sit-in di sensibilizzazione nell’ambito della Settimana europea della mobilità

Questa mattina, alle ore 8.15, in via Roma, presso il piazzale della scuola primaria “G.Deledda” dell’Istituto Comprensivo Deledda-Pascoli-Don Milani, si è svolta un’iniziativa organizzata dallo SPI CGIL, in collaborazione con il Centro Antartide e il comune di Carbonia, nell’ambito dell’evento denominato “Settimana Europea della Mobilità”.

Un sit-in di sensibilizzazione sulla campagna nazionale di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità della città. Hanno aderito e preso parte alla manifestazione, sottotitolata “Siamo tutti pedoni: la città 30 per la città delle relazioni”, anche gli alunni delle classi 3ª A, 3ª B, 4ª A e 4ªB della scuola primaria Deledda sita in via Roma, accompagnati dalle loro insegnanti. L’iniziativa è stata un’occasione per accendere i riflettori su un fenomeno che a livello nazionale ha fatto registrare numeri importanti: nel 2022 sono stati 287 i pedoni over 65 morti sulle strade delle città italiane, circa il 60% di quelli totali, e più di 6.000 i pedoni over 65 coinvolti in incidenti stradali che hanno riportato ferite di varie gravità. Fra le principali cause degli incidenti vi è sicuramente l’alta velocità.

«Insieme allo SPI CGIL abbiamo individuato il piazzale di via Roma, ove è ubicato l’ingresso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria Deledda, quale spazio idoneo per realizzare il sit-in di sensibilizzazione per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità della città. Lo spazio di via Roma è uno degli esempi di area cittadina in cui insistono diversi attraversamenti pedonali. Luogo di transito quotidiano di centinaia di nonni, nipoti e anche di persone diversamente abili. La manifestazione è stata l’occasione per rilanciare con forza, insieme ai pensionati dello SPI CGIL, agli alunni e alle alunne, il messaggio sull’importanza di diminuire la velocità, a tutela dei pedoni, riducendo nel contempo il numero di incidenti stradali, incentivando la mobilità attiva in piedi e in bicicletta. Il modo migliore per aumentare la sicurezza delle nostre cittadine e per ridurre l’inquinamento e i livelli di rumore», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Pietro Morittu e l’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas.