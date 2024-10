Fragmenti, esito pubblico della residenza artistica di Vinka Delgado Segurado in scena oggi, 15 ottobre, alle 20.30, al teatro Cavallera di Carloforte

Secondo appuntamento aperto al pubblico per il progetto di residenza artistica Rizomi, ideato e curato dalla direttrice della compagnia cagliaritana Tersicorea Simonetta Pusceddu, con la performance Fragmenti, oggi 15 ottobre, alle ore 20.30, al teatro Cavallera di Carloforte, sull’isola di San Pietro.

Al termine del percorso che ha visto l’artista e performer spagnola Vinka Delgado Segurado indagare le profondità di una caverna come metafora degli strati più nascosti del subconscio, nasce Fragmenti, con il tutoraggio del regista e drammaturgo Roberto Magro e la collaborazione artistica tecnica e il lighting design di Diego Hernando. Dare rilievo allo spazio vuoto genera domande, approda dove si accumulano pensieri e ricordi e dove la luce penetra a malapena. Mentre la mente divide, seleziona e dimentica per eliminare il dolore, sfumano i limiti del movimento ordinario. Le tecniche circensi, marionette e maschere aiutano l’esplorazione, la deformazione e la disintegrazione del corporeo. Al centro di uno spazio molto più grande, un palo cinese, come una colonna vertebrale su cui tutto poggia, sostiene qualcosa che non esiste più: l’essere umano è sospeso tra i propri limiti e l’infinito.

