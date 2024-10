Il carboniense Riccardo Toselli è tra gli artefici della realizzazione della nuova Metro 4 (Linea blu) di Milano

C’è anche un pezzo di Carbonia nella nuova linea Blu di Milano. Riccardo Toselli, 53 anni, è stato uno dei protagonisti della realizzazione della nuova linea metropolitana Metro 4, inaugurata sabato scorso a Milano. Riccardo Toselli, responsabile del Dipartimento qualità, ambiente, sicurezza e archeologia per l’Area Lombardia per le commesse metropolitane milanesi e autostradali di Webuild, è stato tra gli artefici di questa nuova opera pubblica, un’infrastruttura che attraversa la metropoli milanese da Est a Ovest per 15 km con 21 stazioni che conducono dall’aeroporto di Linate a San Cristoforo.

«L’Amministrazione comunale si congratula con il nostro concittadino Riccardo Toselli per essere stato parte attiva in un importante progetto di mobilità che, con la nuova linea metropolitana 4, rappresenta una sfida ingegneristica all’insegna della tecnologia, dell’innovazione, della riduzione delle distanze fisiche e del miglioramento del sistema dei trasporti e della connettività tra l’Est e l’Ovest del capoluogo lombardo. Un lavoro meritorio che, grazie al contributo di Riccardo Toselli, dà lustro anche alla città di Carbonia. Uno dei capolinea è l’aeroporto di Linate, luogo dove sbarcano quotidianamente anche decine di nostri concittadini che, d’ora in poi, per i loro spostamenti nella città di Milano, potranno servirsi della nuova linea metropolitana (Linea Blu), che li condurrà in soli 30 minuti verso il quadrante Ovest della città meneghina», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.