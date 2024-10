Gianluigi Rubiu (FdI): «Basta bugie sulle commissioni mediche»

«La situazione delle liste di attesa in Sardegna continua ad essere drammatica. A nulla è servita l’interrogazione urgente presentata ad aprile dal sottoscritto e a distanza di sei mesi

nulla è cambiato. Le cinque commissioni istituite mesi fa per l’abbattimento delle liste di attesa ad oggi non sono mai entrate in servizio. Presenteremo in questi giorni una mozione

da discutere in Consiglio regionale.»

A dirlo è Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Dinanzi alla massima assemblea sarda l’assessore e il presidente della regione non potranno esimersi dall’esprimere un loro punto di vista e soprattutto non potranno rimanere indifferenti ad una gravità inaudita – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Restiamo dell’ avviso che occorre una presa di posizione forte e decisa da parte dell’esecutivo che non si riduca alla solita richiesta di ulteriore sacrificio al personale medico e amministrativo già fortemente sacrificati. Si individuino nuove figure che si rendano disponibili a svolgere l’esame e l’istruttoria delle visite mediche, anche fuori dal normale orario di lavoro, ovviamente con una compensazione economica adeguata e non offensiva, facendo ricorso magari alla corresponsione di appositi incentivi così come previsto dalla legge così come già avviene in alcune ASL sarde come ad esempio la ASL 8 di Cagliari.»

«Si proceda immediatamente all’esame delle pratiche di invalidità con estrema urgenza, l’emergenza va combattuta con strumenti straordinari, si dia corso all’ attività straordinaria con il riconoscimento al personale dei giusti incentivi – sottolinea Gianluigi Rubiu -. Non possono e non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, il sistema sanitario sardo deve lavorare ad un unica velocità. Si intervenga immediatamente per ridurre le infinite liste di attesa che si registrano in alcune ASL sarde. Il mancato riconoscimento delle invalidità mette in ginocchio la vita di migliaia di sardi che attendono da mesi, in alcuni casi da anni, il riconoscimento di un loro diritto, al fine di poter accedere a tutti gli strumenti a loro disposizione per il l’ottenimento di aiuti economici e sussidi indispensabili per rendere la loro condizione meno difficile.»