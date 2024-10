Il dirigente del V Settore del comune di Iglesias, in conformità ai criteri e direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 41/3 del 15.10.2012 avente ad oggetto “L.R.15 ottobre 1997, n. 28 – Integrazione della Deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (L.R. 22.8.1990 n. 40, art. 19, comma 1)” e Linee guida per la rilevazione dei dati”, secondo cui sussiste l’obbligo peri Comuni di comunicare agli Uffici regionali competenti, i dati necessari al calcolo della quota di finanziamento e alla predisposizione del programma annuale, entro e non oltre il 15 ottobre 2024”;

vista la determinazione n. 3024 del 17/09/2024 avente ad oggetto “Scuola Civica di Musica Iglesias-Musei anno scolastico 2024/2025. Approvazione Avviso pubblico e modulo domanda di pre-iscrizione.”

rende noto che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica Iglesias – Musei per l’anno formativo 2024/2025.

Le iscrizioni son o aperte fino al 10 ottobre 2024

Importanti novità sono previste nella ricca offerta formativa con l’introduzione di nuovi corsi individuali, quali basso elettrico, clarinetto, launeddas, sax e violino.

Completano l’offerta i corsi collettivi del coro degli adulti e del coro voci bianche; la propedeutica musicale dedicata ai piccoli allievi dai 3 ai 6 anni e il corso di arte scenica in un connubio perfetto tra musica e teatro.

A partire dal nuovo anno scolastico la Scuola apre le iscrizioni anche ai residenti dei comuni limitrofi.

Le lezioni si svolgeranno nella nuova sede di via Isonzo, a Iglesias.