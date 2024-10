Sardegna grande protagonista al TTG 2024

«Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo attraverso la realizzazione di una DMO regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale.»

Queste le parole dell’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, intervenuto oggi in conferenza stampa durante il TTG Travel Experience di Rimini.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori sardi di tutte le categorie ricettive e dei servizi turistici – ben 51 quelli presenti in questa edizione del TTG, protagonisti con le loro intense trattative con i buyer -, ha rappresentato un passo importante verso la definizione di una governance turistica innovativa.

«L’obiettivo è creare un sistema che valorizzi l’intero spettro dell’offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel PIL regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani», ha aggiunto Franco Cuccureddu, facendo riferimento a un approccio che include sia il lusso che l’extra-alberghiero, il turismo religioso, i campeggi e il turismo escursionistico.

Un ruolo centrale in questa visione sarà svolto dalle DMO (Destination Management Organization), che opereranno su tre livelli e avranno il compito di intercettare la domanda più adeguata alle diverse offerte dell’isola. Franco Cuccureddu ha inoltre annunciato l’importanza di un potenziamento dell’Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati rapidi ed efficaci per prendere decisioni strategiche e tempestive. A questo si affiancherà un’azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna.

La conferenza è stata anche l’occasione per tirare le somme della partecipazione della Regione Sardegna alla fiera TTG Travel Experience di Rimini (9-11 ottobre 2024), uno degli eventi più rilevanti per il settore turistico internazionale. La Sardegna ha portato al TTG una visione del turismo incentrata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico attento alla autenticità e alla tutela del territorio.

«È necessario creare esperienze che durino tutto l’anno e che siano distribuite su tutto il territorio regionale», ha spiegato l’assessore, sottolineando l’importanza di promuovere un turismo che rispetti le comunità locali e l’ambiente.

Con un grande stand che ha offerto un’esperienza immersiva nei tesori dell’isola, la Sardegna ha confermato la sua presenza al centro del panorama turistico italiano ed europeo. Tra i prodotti presentati, le eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali dell’Isola hanno trovato ampio spazio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle aree della Trexenta e del Sarcidano attraverso la presentazione della manifestazione Saboris Antigus, e dell’Isola di Sant’Antioco..