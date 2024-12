E’ stato presentato questo pomeriggio il programma degli eventi inseriti nella rassegna “Nataleinsieme Carbonia 2024”, organizzata dal comune di Carbonia, in collaborazione con la Pro Loco, i Centri Commerciali Naturali, i consorzi e le associazioni. Sono previsti eventi per tutti i gusti, fino al 7 gennaio, diverse decine di iniziative all’insegna dell’allegria, del divertimento, dell’intrattenimento e della spensieratezza.

L’avvio è in programma domani, con l’inaugurazione dei mercatini.

Vediamo le interviste con il sindaco Pietro Morittu e gli assessori della Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio e Decentramento Giorgia Meli e delle Attività produttive, Turismo e Sviluppo economico Michele Stivaletta.