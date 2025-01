L’assessora del Lavoro Desirè Manca a Roma: «Il Ministero ha fornito rassicurazioni sulle risorse per la proroga della cassa integrazione straordinaria»

«ll ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito rassicurazioni alla Regione Sardegna in merito alla possibilità di utilizzo delle risorse per consentire la proroga della cassa integrazione straordinaria in favore delle imprese che insistono nelle aree di crisi complessa. L’attenzione della Regione Sardegna per il dramma occupazionale che coinvolge oltre mille lavoratori resta alta.»

Lo ha comunicato oggi l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, a margine dell’incontro tenutosi nel pomeriggio a Roma al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’assessora regionale è stata infatti convocata ieri in tarda serata dalla ministra, che però oggi non ha potuto partecipare alla riunione.

Il colloquio, tenutosi in un clima di cortesia istituzionale con l’Ufficio di gabinetto della ministra e i vertici amministrativi del Ministero, è stato l’occasione per confermare l’iter che verrà seguito per la concessione degli ammortizzatori sociali, e per fornire così rassicurazioni ai lavoratori e ai rappresentanti delle sigle sindacali che nella giornata di ieri hanno occupato la sala riunioni dell’assessorato regionale del Lavoro.