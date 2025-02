A Carbonia proseguono i lavori di piantumazione di nuovi alberi

Il comune di Carbonia informa la cittadinanza che proseguono i lavori per la piantumazione di nuovi alberi nel centro città. Dopo la messa a dimora di un albero di ulivo nella rotatoria ubicata tra via della Vittoria e viale Trento, gli interventi si sono concentrati su via Roma – ove sono stati piantumati 25 lecci – via Gramsci (23 lecci), piazza Rinascita (13 lecci) e via Marche-area da piazza Mercato a via Cagliari (21 lecci).

«Si tratta di lavori che rappresentano un importante passo avanti nel decoro urbano e nella riqualificazione di spazi pubblici, che saranno così più accoglienti, vivibili e fruibili dai nostri concittadini. Le zone interessate dagli interventi costituiscono punti strategici del centro cittadino al fine di creare percorsi verdi e aree di socializzazione e condivisione accessibili a tutta la comunità», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Pietro Morittu e l’assessore delle Manutenzioni Giuseppe Casti.

Sono 86 i nuovi alberi messi a dimora nella nostra città, incrementando il patrimonio arboreo, il numero delle aree verdi e contribuendo anche alla sostenibilità ambientale in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e miglioramento della qualità dell’aria.

Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi mesi con la piantumazione di nuovi alberi.