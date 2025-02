Con slancio, passione, vigore creativo, cura e attenzione verso il pubblico di tutte le età, Abaco Teatro apre il nuovo anno con la “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025” nell’ambito del più ampio progetto “Arte e sostenibilità”. Un cartellone che dal 23 febbraio al 13 aprile punta dritto a soddisfare i molteplici desideri degli spettatori con una scelta tra i migliori titoli, volti e autori del panorama artistico non solo isolano. In programma spettacoli che spaziano in modo vivace dalla prosa agli incontri letterari, dalle messinscene per i più piccini al cabaret, offrendo l’opportunità di un’esperienza teatrale che non solo intrattenga, ma che educhi e ispiri, stimolando la fantasia e la creatività di tutti. Una stagione intensa, affascinante, articolata, completa, costruita con sapiente maestria per avvolgere gli spettatori e farli sentire a casa, regalando emozioni e pluralità di linguaggi.

Si alterneranno quindi sul palco del Comunale Maria Carta ben sette proposte, dai classici rivisitati da maestri della scena a opere ispirate a testi che nascono da generi letterari diversi, con occhio attento ai temi contemporanei che stimolano a profonde riflessioni sull’oggi e pongono interrogativi sul futuro. Tutti gli spettacoli hanno il pregio di entrare in stretta relazione con la vita, le suggestioni e le esigenze del pubblico, rafforzando la natura più autentica del teatro come luogo di condivisione, di contaminazione e di crescita, attraverso lo scambio reciproco di storie ed emozioni in grado di risvegliare la matrice creativa che è in ognuno di noi.

Ormai da anni Abaco Teatro, grazie alle sinergie attivate con i partner istituzionali, ha trasformato lo spazio del Maria Carta di Villaspeciosa in un vero e proprio polo culturale, indiscusso punto di riferimento, attrattiva, aggregazione e crescita per tutto il territorio. Un operato che abbraccia tantissime attività permanenti, oltre alle stagioni teatrali, come i laboratori aperti a tutti di arti sceniche, lettura, scrittura e riciclo, le mostre di arti figurative e i matinée per le scuole. L’obiettivo è offrire costantemente originali e accattivanti spunti per lo sviluppo culturale, creando nella comunità una dimensione di progressiva crescita di saperi, consapevolezze