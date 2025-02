Ester Fadda (consigliera d’opposizione Sant’Antioco): «Trovo le dichiarazioni del sindaco Ignazio Locci sulla situazione del commercio locale scontate»

Trovo che le dichiarazioni del sindaco Ignazio Locci sulla situazione del commercio locale siano scontate e quasi dettate dall’esigenza di parlare dell’argomento senza parlarne. Sono intervenuta personalmente sull’argomento, sia a mezzo stampa che sui social, proprio per raccogliere il grido di aiuto del comparto e stimolare il più possibile il dialogo ma sopratutto le azioni di questa maggioranza. Temo che sindaco e assessore si stiano esprimendo quasi perché costretti dal fatto che l’argomento sia diventato dilagante, come anche il malcontento.

Il sindaco dichiara di conoscere benissimo la situazione ma da parte della sua maggioranza nessuna azione di supporto è emersa. E oggi le uniche idee che mette in campo sarebbero quelle di intervenire chiedendo alla Regione Sardegna di intervenire in riferimento ai tributi comunali? Non accetto questo qualunquismo in un momento di crisi economica così evidente e preoccupante.

Tra le azioni a sostegno della situazione che vive il comparto, ho già elencato qualche giorno fa anche l’intervento sui tributi comunali.

Troppo facile scaricare la patata bollente sulla Giunta regionale! Equivale a dire che non me ne voglio occupare. E allora perché non impegnare somme del nostro bilancio comunale?

Voglio ricordare la recentissima iniziativa del sindaco di Sanluri, il quale senza troppi giri di parole, si è assunto la piena responsabilità di attivare misure quinquennali per la riduzione della TARI per le attività e ulteriori riduzioni IMU del 50%, appellandosi sicuramente anche ad azioni del governo regionale che possano però dare seguito a questa iniziativa, da lui attivate con le sole risorse comunali.

E allora ne abbiamo abbastanza delle parole, passiamo ai fatti. Ne abbiamo davvero bisogno.

Ester Fadda

Consigliera d’opposizione al comune di Sant’Antioco