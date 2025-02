Don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il sociale e il lavoro, invita alla partecipazione alla manifestazione sulla sanità del 13 febbraio

Finalmente si è riusciti a scoprire dove si terrà la Conferenza dei Servizi sulla Sanità, alla quale parteciperanno l’assessore regionale e tutti i sindaci del territorio, giovedì 13 febbraio, alle ore 14.45, in via Dalmazia, presso gli uffici della ASL.

Lo scrive, in un post diffuso su whatsapp, don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il sociale e il lavoro della diocesi di Iglesias.

«Tanti cittadini e cittadine, rappresentati nella “Marcia per la Sanità”, sostenuti dall’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Iglesias (che sarà certamente presente), tutti insieme si vuole manifestare per richiamare le istituzioni, per favorire una sanità capace di dare risposte adeguate e celeri alle situazioni di sofferenza delle persone del Sulcis Iglesiente – aggiunge don Antonio Mura -. Ti chiediamo, se potrai, di essere presente alle 14.45 nel parcheggio di fronte alla ASL, in via Dalmazia, così da essere pronti ad accogliere i nostri rappresentanti e far capire loro la gravità della situazione sanitaria che non risponde più alle esigenze dei cittadini.»