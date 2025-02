Il tour e.INS Spoke 2 chiude ad Iglesias, bandi a cascata per PMI del Turismo e Beni Culturali

Iglesias ospita l’ultimo appuntamento del tour regionale “Percorsi di Innovazione” e.INS Spoke 2. Dopo un mese di incontri in tutta la Sardegna, il percorso di approfondimento e confronto “Percorsi di Innovazione” – e.INS Spoke 2” giunge alla sua tappa finale. Il 13 febbraio 2025, Iglesias (via Roberto Cattaneo 82) sarà il punto di arrivo di un viaggio che ha attraversato l’intera isola, coinvolgendo imprese, enti locali, istituzioni e stakeholder nei territori di Sassari, Olbia, Nuoro e Cagliari. L’incontro di Iglesias chiuderà il cerchio su questo percorso partecipativo, tirando le fila delle esperienze e delle riflessioni raccolte lungo il tour regionale. L’obiettivo è consolidare le reti di collaborazione tra imprese, università e istituzioni, valorizzando le opportunità offerte dal progetto e.INS per il trasferimento tecnologico e la crescita delle PMI del territorio, favorendo il dialogo tra ricerca, innovazione e sviluppo locale, con particolare attenzione ai settori del turismo e dei beni culturali.

Questo ciclo di eventi è promosso nell’ambito del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia nell’articolazione dello Spoke 2 – Innovazione e sostenibilità per la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) del turismo e dei beni culturali nei mercati marginali, misura finanziata dal PNRR e coordinata dall’Università di Sassari. L’entità del finanziamento per lo Spoke 2 è di circa 12 milioni di Euro.

L’appuntamento di Iglesias è un ultimo step per chiudere il viaggio, ma anche un punto di partenza per nuove progettualità condivise. Incontreremo i diversi operatori del del territorio sulcitano del settore settore “Turismo e Beni Culturali” (PMI, start-up, incubatori d’impresa, associazioni di categoria, Enti Locali, GAL, FLAG, parchi nazionali e regionali, Fondazioni, Università e scuole) con l’obiettivo di illustrare i bandi disponibili e le opportunità messe in campo dal progetto e.INS Spoke 2.

Con i fondi del PNRR, vogliamo promuovere la realizzazione di progetti innovativi in ambito turistico e culturale, attraverso l’adozione di tecnologie e processi di digitalizzazione, favorendo sinergie tra imprese, enti locali, ricerca accademica e cittadinanza. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente le comunità locali nell’innovazione di processo e di prodotto in ambito turistico, attraverso il trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze, valorizzando al contempo il potenziale delle aree interne dell’Isola.

Gli argomenti dell’incontro:

Bandi a cascata per PMI e startup: Si tratta di due bandi a cascata con contributi a fondo perduto del 50% per progetti con un importo compreso tra 20.000 e 200.000 euro, destinati a imprese e startup. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 febbraio 2025.

Manifestazione di interesse per GAL, FLAG, Aree Protette, Enti Pubblici: È indetta una manifestazione di interesse rivolta ai GAL, FLAG, Aree Protette, Comuni ed Enti Pubblici, con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi co-finanziati per la valorizzazione del territorio, dei beni culturali e delle risorse turistiche locali, promuovendo il trasferimento di tecnologie e conoscenze alle entità che lavorano più da vicino con i territori. La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata al 31 marzo 2025.

Piattaforme sperimentali sul turismo: Sono state pubblicate 2 manifestazioni di interesse, la prima, rivolta ad imprese e enti locali, per la realizzazione di una piattaforma innovativa per l’analisi e la raccolta di dati complessi sul turismo regionale (l’analisi del sentiment, mappatura geografica, report automatizzati), la seconda per il supporto alle PMI nella creazione di un profilo aziendale online per la raccolta e gestione delle recensioni dei clienti. La scadenza per la presentazione delle 2 manifestazioni di interesse è fissata al 31 marzo 2025