Gemellaggio Carbonia-Oberhausen: domande entro il 24 febbraio 2025

L’Amministrazione comunale di Carbonia organizza annualmente, nell’ambito del progetto “MULTI”, uno scambio formativo/culturale con la città tedesca di Oberhausen fra i ragazzi dell’età di 14-17 anni.

Il progetto ha la finalità di contribuire alla crescita formativa e culturale dei giovani del nostro comune. Lo scambio di idee e la forte rete di relazioni che i ragazzi intrecciano, anche al di fuori del breve periodo d’incontro, contribuisce in modo sostanziale alla crescita di consapevolezza che fa sì che i nostri ragazzi siano e si sentano sempre più europei e parte di una comunità coesa.

Quest’anno ad ospitare i ragazzi tedeschi dal 9 agosto al 23 agosto 2025 saranno le famiglie di Carbonia.

I ragazzi tedeschi che arriveranno da Oberhausen saranno dieci, più due accompagnatori;

Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro il 24.02.2025 tramite email ai seguenti indirizzi di Posta elettronica;

– Antonietta Loberto Ufficio Cultura: aloberto@comune.carbonia.ca.it

L’ordine di arrivo darà priorità all’accettazione della domanda.

Quest’anno le iscrizioni sono aperte solamente a due ragazzi/e perché otto ragazzi di Carbonia, che si sono iscritti regolarmente l’anno scorso, sono stati ospiti di otto famiglie di Oberhausen.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Cultura, referente signora Antonietta Loberto, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì anche dalle ore 16.00 alle 18,00 (tel. 0781-694416);

L’ospitalità e tutte le attività di MULTI 2025 a Carbonia saranno organizzate dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco e delle famiglie dei ragazzi coinvolti.

Saranno in capo all’Amministrazione le spese per l’assicurazione dei ragazzi e per le attività collettive che verranno organizzate (accompagnatori, visite ai musei, tour, etc.).

Saranno in capo alle famiglie ospitanti le altre spese di ospitalità.

L’ospitalità prestata darà diritto a partecipare allo scambio culturale che si svolgerà il prossimo anno, quando i ragazzi di Carbonia saranno ospitati in Germania.

Nella foto di copertina un viaggio di ragazzi di Oberhausen a Carbonia nel 3023