Conferenza sui temi legati alla Salute mercoledì 29 gennaio nella sala congressi del Lù Hotel – di Nadia Pische

Parlare di salute non è semplice e ancora meno catturare l’attenzione di un pubblico pensante ma in questo caso sono riusciti senza alcuna difficoltà i medici del Centro Essenza che mercoledì 29 gennaio hanno presentato il loro centro e le loro prestazioni. Divisi in Cagliari, Carbonia e Ussana, si occupano della Salute con la S maiuscola. La sinergia del loro team ha fatto emergere una tale energia che i presenti nella sala congressi del Lu Hotel, a Carbonia, sono rimasti soddisfatti da spiegazioni chiare e “leggere”, da spunti di riflessione importanti tutti portati avanti con una pacatezza ed un sorriso capaci di rasserenare ed infondere fiducia in trattamenti alternativi alle solite “cure”. Un convegno a cui ci si auspica possano seguirne tanti altri. Informazioni utili per un vademecum basilare per vivere bene, per vivere meglio, per potersi muovere con condizione di causa in un mondo che presenta spesso stili di vita poco consoni al vero e proprio benessere della persona. Seguiteci perché prossimamente vi presenteremo delle interviste ai medici presso il loro centro, a Carbonia, dove operano: Giuseppe Medda (presidente Centro essenza, massaggiatore professionale); Stefano Mura (osteopata); Francesco Ambrosini (nutrizionista); Elisabetta Celotto (naturopata).

Nadia Pische