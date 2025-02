Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha incontrato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, Luca Manselli

Questa mattina il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, si è recato in visita presso il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Carbonia per incontrare il personale, alla presenza del comandante provinciale e dei funzionari del Comando provinciale di Cagliari.

Il primo cittadino «ha ringraziato il comandante Luca Manselli, con cui si è instaurato in questi mesi un rapporto di stretta collaborazione e stima reciproca. Siamo grati al Corpo dei vigili del fuoco per le fondamentali attività di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione incendi, protezione civile e difesa civile, che quotidianamente vengono messe in atto. Un presidio fondamentale in città e nel territorio, cui auguriamo di poter continuare – lavorando in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale – nel raggiungimento di importanti successi a beneficio dell’intera collettività».

Durante l’incontro, è stata illustrata al sindaco di Carbonia la sede del distaccamento e l’Amministrazione comunale si è resa disponibile a completare i lavori di adeguamento, al fine di rendere migliore la sede da un punto di vista sia operativo che funzionale.