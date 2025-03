Carbonia ha vissuto una domenica speciale con la sfilata del Carnevale 2025 – di Nadia Pische

Era da tempo che colori, musica ed allegria non “baciavano” il cielo della città di Carbonia. Sin dal primo pomeriggio piazza Mercato si è animata, domenica 2 marzo, con l’intenzione di dare il via ad una festa meravigliosa… Un lungo percorso dove ben 16 carri allegorici hanno sfilato con al seguito centinaia di persone mascherate che hanno regalato divertimento alle numerosissime persone presenti. Un pubblico nutrito come non so vedeva da tempo.

I carri in gara: Super Mario, Banda Bassotti, Luna Park, Dont’ Worry. Be Happy, Alice nel paese delle meraviglie, Natale a Carnevale, Supereroi, Braccio di ferro, Girano le pale, Orient express, Il Flinstones, Il mondo del cinema, Come d’incanto, Lupin, Far west.

A detta dei giudici è stato veramente difficile scegliere in quanto ogni gruppo meritava di arrivare sul podio per numero, lavoro, coreografia e musiche. Alla fine poi la scelta è caduta su tre carri che raccoglievano tutte le caratteristiche richieste dal regolamento. Al terzo posto si è piazzato Super Mario direttamente da Santadi: gruppo variegato, bei costumi, bella scenografia accompagnata da musiche coinvolgenti. Al secondo posto “Il mondo del cinema”: gruppo numeroso, varietà di costumi ispirati al tema del cinema, giovani e meno giovani di Carbonia diretti sapientemente dal regista “Matteo”. Primi classificati Orient Express della dance fitness di Iglesias: notevole allestimento, numerose coreografie originali, costumi ben confezionati e musiche coinvolgenti.

Al primo carro classificato sono andati 1.000 euro, al secondo 700 e al terzo 500. Ai gruppi che non si sono classificati tra i vincitori è andato un rimborso tra i 200 e i 250 euro. Grande soddisfazione da parte della Pro Loco di Carbonia che ha organizzato l’evento con il patrocinio del comune di Carbonia.

Nadia Pische

Foto di Giampaolo Cirronis e Nadia Pische